مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ترشيح محمد كمال لقيادة منتخب الكرة النسائية يصطدم بهذا الشرط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترشيح محمد كمال لقيادة منتخب الكرة النسائية يصطدم بهذا الشرط - أخبار كلمتك

ترشيح محمد كمال لقيادة منتخب الكرة النسائية يصطدم بهذا الشرط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - ترددت مزاعم خلال الساعات الماضية عن ترشيح محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي، لتولي منصب المدير الفني مؤقتا  لمنتخب الكرة النسائية، خلال الفترة القادمة.

وقدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر من قبل وهو ما يبعد محمد كمال عن المهمة بسبب توليه القيادة الفنية للفراعنة السيدات لفترة طويلة.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة اتحاد الكرة  لتعيين مدير فني مؤقت، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية خلال مباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.

ويأتي سبب تجميد ملف المدير الفني حاليًّا، هو عدم ارتباط منتخب مصر الأول للسيدات بمباريات رسمية، سواء في البطولات المجمعة أو التصفيات المؤهلة لأي من البطولات، بعد وداع المنتخب الأول بطولة أمم إفريقيا المقرر لها مايو المقبل، وتصفيات كأس العالم للشابات كولومبيا 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شبانة عن عقوبات لجنة الانضباط: مجلس جمال علام كان بيشتغلنا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق