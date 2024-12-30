علي زين: منتخب اليد الأفضل في العالم ونسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - كرة اليد، أكد علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، أن مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا للجيل الحالي من قوام المنتخب المصري.

وأوضح “زين”، أن اللاعبين المصريين هم الأفضل في العالم، ويمتلكون المهارات والقدرات البدنية التي تؤهلهم لمواجهة أكبر المنتخبات الأوروبية.

وأشار علي زين، إلى أن المنتخب الوطني يمتلك فرصًا قوية لتحقيق إنجاز غير مسبوق خلال مشاركته في بطولة العالم المقبلة.

خالد فتحي يترأس البعثة

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير 2025 بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لابعد نقطة في المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.