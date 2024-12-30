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موعد مباراة ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

موعد مباراة ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - يلتقي  فريق كومو ضد ليتشي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.


يخوض ليتشي اللقاء بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف ويحتل الفريق المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما يحتل كومو المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد نتيجة آخر مباراة أمام الإنتر.

 

موعد مباراة كومو ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة كومو ضد ليتشي اليوم الإثنين، وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،  على استاد جيوسيبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة كومو وليتشي اليوم في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 تعليق عصام عبده وعبر الإنترنت يمكنك مشاهدة المباراة من خلال منصة ستارزبلاي وجاءت القنوات الناقلة للمباراة كالآتي:

·      AD SPORTS Premium 1

·      Starz Play App

·      STCTV.


تاريخ مواجهات كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

 التقى فريق كومو وليتشي في 8 مباريات بجميع البطولات والمواجهة الأخيرة بينما في الدور الأول من كأس إيطاليا وانتهى اللقاء بفوز ليتشي بهدف نظيف، بينما الفوز الأخير لفريق كومو في الدوري الإيطالي موسم 1988 بهدفين مقابل هدف، وأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين 4-1 لصالح كومو في الدوري الإيطالي موسم 1985.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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