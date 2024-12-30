الرياضة - 02:06 - المتر يبدأ من 375 دولارا.. أسعار شقق وفلل «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - شقق مشروع «بيتك في مصر».. أطلقت وزارة الإسكان مبادرة جديدة تحت اسم «بيتك في مصر»، ويتم من خلالها طرح شقق وفلل لـ المصريين العاملين في الخارج.

شقق مشروع «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق مشروع «بيتك في مصر» وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أماكن شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج

أوضحت وزارة الإسكان أن مبادرة «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج، من المقرر خلالها تنفيذ 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 شقة في مدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية.

وسيتم توفير 800 وحدة في مدن مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام، وتوفير 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها 250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة.

أسعار شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج

تبدأ أسعار شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج بمساحات 200 متر للوحدة بمتوسط سعر 3750 دولار للمتر، و250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر 1045 دولارا للمتر.

ويشمل الطرح 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و500 وحدة في منطقة صبا بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر 375 دولارا للمتر، و200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر 1145 دولارا.

وطرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة الحي الثالث بمتوسط سعر 425 دولارا للمتر، و1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة الحي الخامس بمتوسط سعر 750 دولارا للمتر.

وطرح وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي وروضة العبور وغيرها.

شروط التقديم في شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج

- يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

- يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل.

كيفية التقديم في شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج

ويتم إطلاق موقع إلكتروني للحجز في مبادرة شقق «بيتك في مصر» للعاملين والمُقيمين بالخارج، يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.