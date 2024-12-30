الرياضة - 01:46 - حصاد قضايا الأسرة.. «طبق نيش» و«الوحم على الطين» أشهر دعاوى الخلع في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - حصاد 2024.. على أعتاب محاكم الأسرة نسمع قصص وحكايات لشباب وفتيات، اختاروا هدم «عش الزوجية» بمحض إرادتهم في سلسلة من حصاد 2024 لقضايا محكمة الأسرة، بعد خوض معاناة مع شريك حياتهم تارة، أو لأسباب قد تكون لا تذكر تارة أخرى، على سبيل المثال إقامة دعاوي خلع بسبب «طبق نيش»، و«الوحم على الطين»، وضرب الزوج بالعصا، وغيرهم الكثير، لكن بكل الأحوال فهناك من يدفع الثمن باعتباره الضحية الأساسية في تلك الدعاوي، ألا وهم الأطفال الذين يتشتتون بين والديهما دافعين «فاتورة الخلاف بينهما»، ويقفون مجبرين الاختيار إما أن يمكثوا برفقة الأم أو الأب.

حصاد 2024 يضم دعوى خلع بسبب «طلع طبق من النيش»

ضم حصاد 2024 لقضايا محكمة الأسرة، لفيف من أطرف الدعاوي، التي يقف أمامها المستمعين في ذهول تام، ومن أبرزهم دعوى خلع من سيدة ضد زوجها، لأنه «طلع طبق من النيش»، بالرغم من أنها تعدت على زوجها وصفعته على وجهة، ولم تهدأ عند هذا الحد، بل قررت إقامة دعوى خلع ضد زوجها.

منذ ما يقرب من 5 سنوات، تعرف شاب على فتاة، وحبها بشدة حتى أنه عانى حتى تقبل الزواج منه، وأنجبا طفلتهما الوحيدة «ثمرة حبه لها»، وعاملها الزوج معاملة طيبة حسنة كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيوم، أراد الزوج أن يستخرج طبق من «النيش»، وحينها رأته الزوجة، وكأنها رأت «نيزك» على الأرض، أو شيئا خارقا للطبيعة، وتشاجرت معه مشاجرة وصل لحد السماء، وسط ذهول تام من الزوج لا يتمكن من استيعاب سبب الخلاف، لكنه حاول تهدئتها وامتصاص غضبها، وسرعان ما بادلته الزوجة بصفعة على وجهة، ليقف الزوج في صدمة لكنه تمالك أعصابه حتى لا يتعدى بالضرب عليها، واكتفى بتحطيم «النيش».

ماسورة من البكاء انفتحت من الزوجة، تاركة له «عش الزوجية» غاضبة عند أسرتها، وبعد مرور وقت قليل، ذهب إليها زوجها متغاضيًا عن إهانتها له، محاولا إرضائها، لكنها أبت، وقررت أن ترفع ضده دعوى خلع، ودعوى تبديد منقولات الزوجية، وقررت محكمة الأسرة قبول دعوى الخلع.

«مراتي بتصحيني من النوم بالضرب».. شاب يستنجد بمحكمة الأسرة في حصاد 2024

دعوة طريفة، انضمت لـ حصاد 2024 بقضايا محكمة الأسرة، بطلها شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، قابل فتاة، شده لها قوتها ووقفها متجسدة صفات الرجال «بنت بمية راجل»، وحبها، واعتبرها سند وضهر لها وأنها هي الوحيدة التي تستطيع حماية نفسها في غيابه، وستصون غيابه، واختتمت قصة حيه لها بعقد زواج.

وبعد الزواج، اكتشف أن سلوك زوجته عنيف معه، ووصل بها الحال بأن تتعدى عليه بالضرب حينما كانت تحاول إفاقته من نومه، فضلا عن علو صوتها الدائم عليه، ولذلك حاول معاتبتها في بدء الأمر، لكنها ردت عليه قائلة «هي ده طريقتي لو كان عاجبك ولو متعدلتش هكسر عضمك».

تحمل الزوج أسلوب زوجته، معتقدا أنها سيبذل قصارى جهده لتعديل سلوكها، لكن في يوم تعدت الزوجة عليه بالضرب مستخدمة «عصا خشبية»، لم يتحمل الزوج تلك الإهانة له، وأيضًا لم يرغب في تطليقها، حتى لا تسلب منه كل شئ من حقوقها الشرعية.

ولذلك، لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى طلاق للضرر ضد زوجته حفاظًا على قائمة المنقولات وخلافها، ولا تزال القضية تنظر بالمحكمة ولم تفصل بعد.

«صرفت عليه 30 سنة وعايز يتجوز عليا بعد ما بقى جد».. عشرة سنين انتهت على أبواب محكمة الأسرة في حصاد 2024

زواج القاصرات في قرى الصعيد، مصطلح دارج منذ القدم، فالفتاة التي يتعدى عمرها الـ 16 عامًا تعتبر «عانس، هذا ما عاشته فتاة لم يبلغ عمرها الـ 16 عاما لكنها دائما تسمع عبارة «أنتي عانس.. ده اللي في سنك متجوزين وفي بيوتهم دلوقتي».

قصة معاناة كبيرة عاشتها الفتاة دامت لعشر سنوات، حتى جاء شاب وأوهمها أنه لم يبالي بتلك العادات القديمة الخاطئة، وأنه يشجع المرأة على العمل وإثبات ذاتها، واعتقدت الفتاة أنه عوض الله لها على الأرض، وتزوجا، وأنجبا أطفالهما الثلاثة، وسرعان ما تبدل حال الزوج وتقاعس عن عمله، جاعلا زوجته تنفق عليه وعلى الأطفال وعلى المنزل، وتحملت الزوجة بطش زوجها حتى لا تخرب حياتها وتدمر منزلها.

مكثت السيدة 30 عاما على هذا الحال ولم تشتكي بعد، لكن بعدما صاروا جد وجدة، فكر الزوج في أن يجلب زوجة ثانية له، تكون صغيرة بالعمر، حتى تستكميل مسيرة الإنفاق عليه.

هنا لم تتحمل الزوجة، وقررت اللجوء لساحات محكمة الأسرة وإقامة دعوى خلع ضد زوجها، انضمت لسلسلة حصاد 2024.

«بيهمل بشرتي وبخيل».. دعوى خلع جديدة لسبب صادم في حصاد 2024

لم تتوقف قصص قضايا الأسرة في حصاد 2024 عند هذا الحد، بل وصل الحال لإقامة دعوى خلع من سيدة ضد زوجها بحجة «بيهمل بشرتي ومش عايز يجيب لي أسكين كير».

وبالتفاصيل، عاشت سيدة برفقة زوجها داخل «عش الزوجية»، حياة هادئة مليئة بالحب المتبادل والمودة، وأنجبا أطفالهما، إلى أن انقلبت حياتهما رأسًا على عقب، بعد كثرة الخلافات بين الزوجين في آخر عامين من زواجهما.

وفي نهاية المطاف لجأت الزوجة إلى ساحات محاكم الأسرة، طالبة الخلع من زوجها مدعية كونه لم يهتم بنضارة بشرتها وإحضار مستحضرات تجميل عالمية لها، قائلة «بيهمل في بشرتي وبخيل ومش عايز يجيب لي كريمات براند وأسكين كير لبشرتي.. ده عايز بشرتي تبوظ.. .

وبالفعل، فصلت محكمة الأسرة في دعوى الخلع المقدمة من سيدة ضد زوجها، مدعية كونه رجل بخيل، ولم يجيب لها طلباتها، وقررت خلع السيدة من زوجها.

«بتتوحم على طين».. أغرب دعوى خلع في حصاد 2024

شهدت أركان محاكم الأسرة في حصاد 2024 دعاوي لا نتمكن من تحديد سبب لجوء الأزواج لهدم بيوتهم، مثلما حدث في دعوى خلع، أقامتها سيد، ضد زوجها، وذلك لأن الزوج رفض طلب زوجته في جلب «طين» لها.

وعن تفاصيل الدعوى، عاشت السيدة برفقة زوجها حياة زوجية سعيدة، ينغمران في قصة عشقهما، حتى فوجئوا بنبأ حملها لطفلهما، لم تسعهما الفرحة، فهما تمنيا أن يمّن الله عليهما بمولود صغير، يكن بمثابة ثمرة حبهما.

وخلال فترة الحمل، ازدادت التقلبات المزاجية للزوجة، ولم يتوقع الزوج أن زوجته ستطلب منه ذلك الطلب الغريب، حيث قالت له «أنا بتوحم على طين.. هاتلي طين.. .

ومرت فترة من الحمل، وما زالت الزوجة تكرر ذلك الطلب الغير مألوف، وحينها حاول الزوج مرارا وتكرارا أن يحتوي زوجته، لكنه أخبرها بعد معاناته معها أنها مريضة بمرض نفسي يسمى «اضطراب بيكا»، ويجب عرضها على طبيب نفسي، لكنها رفضت الخضوع للعلاج النفسي.

وإذ بالزوج حتى فوجئ بأن زوجته، قد أقامت دعوى خلع ضد زوجها، لرفضه شراء «طين» لها، أن انتهت الدعوى بقرار المحكمة لصالح الزوجة بالخلع.