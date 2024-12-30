الرياضة - 01:46 - حصاد 2024.. تفوق الأهلي وتتويج الزمالك.. وعودة أبو ريدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - شهد عام 2024 العديد من الأحداث الرياضية المميزة بين تتويج الأندية المصرية بالبطولات القارية والمحلية، وظهور المنتخب الوطني المصري بالشكل الأمثل تحت قيادة العميد حسام حسن، بجانب الحصول على ثلاث ميداليات تاريخية، في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، واستمرار صلاح على مقدمة نجوم القارة العجوز بتوهج كبير مع فريق ليفربول الإنجليزي.

الأهلي يعلن تربعه على عرش القارة السمراء بـ5 بطولات في كرة القدم.. رغم إخفاقه في بطولتان

شهد عام 2024 تألقًا لافتًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث نجح في تحقيق عدة بطولات محلية وقارية، بالإضافة إلى أنه كان عام يعد من أكثر الأعوام نجاحاً على النادي الأهلي، رغم تسجيل بعض الإخفاقات، على صعيد كرة القدم.

دوري أبطال أفريقيا: احتفظ الأهلي بلقبه القاري للعام الثاني على التوالي، محققًا البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي بنتيجة (1-0) في مجموع المباراتين.

الدوري المصري الممتاز: تُوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه، بعد منافسة قوية مع فريق بيراميدز امتدت حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

كأس مصر: حقق الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

كأس السوبر المصري: أضاف الأهلي لقب السوبر المصري إلى خزائنه بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أُقيمت في الإمارات، ليحقق لقبه الخامس عشر في هذه البطولة.

كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي: اختتم الأهلي عام 2024 بالتتويج بهذه البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

النادي الأهلي المصري واجه بعض الإخفاقات في عام 2024، أبرزها:

خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، كما أعلن مجلس الإدارة اعتذاره عن عدم استكمال بطولة كأس مصر، مما أدى إلى استبعاده من نسخة 2024-2025 قبل الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نهائي البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

بذلك، يُعد عام 2024 من الأعوام المميزة في تاريخ النادي الأهلي، حيث عزز مكانته كأحد أبرز الأندية على المستويين المحلي والقاري، رغم بعض الإخفاقات التي لم تؤثر على مسيرته الناجحة.

الزمالك يعود لمنصات التتويج ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي خلال عام 2024

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التتويج ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي خلال عام 2024، ليعود الفارس الأبيض إلى منصات التتويج القارية الغائب عنها منذ سنوات، حيث نجح المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الفوز على نهضة بركان والأهلي، ويدخل ضمن أفضل الفرق الأفريقية لهذا العام

الكونفدرالية الأفريقية: توج فريق الزمالك بالبطولة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد بهدف سجله أحمد حمدي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالخسارة بهدفين لهدف، ليتوج الفارس الأبيض بالكأس الغائبة منذ عام 2019.

السوبر الأفريقي: وفي نفس العام نجح الزمالك في الفوز ببطولة السوبر الأفريقي أمام غريمه التقليدي بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، ليحسم الفارس الأبيض لصالحه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

على جانب آخر أنهى الزمالك الدوري في المركز الثالث ليشارك في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم

وخرج الزمالك من بطولة كأس مصر في دور الستة عشر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء

وخسر السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالإمارات

ظهور مميز لمنتخب مصر في 2024 تحت قيادة العميد حسام حسن

- البداية كانت مع كأس أمم إفريقيا 2023، تحت قيادة فيتوريا، وودع المنتخب البطولة من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة (1-1)، وخاض المنتخب 3 مباريات في المجموعات انتهت بالتعادل وبنفس النتيجة (2-2).

- ثم تولى حسام حسن المهمة، وتمكنا من الصعود لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة من 6 مبايات، بواقع 4 انتصارات وتعادلين

- كما واصل منتخب مصر نتائجه الجيدة في تصفيات كأس العالم 2026، ويتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، متفوقا على كل من غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

- كما نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة مدربه الكابتن أحمد الكأس في نهاية شهر نوفمبر الماضي، في تحقيق لقب بطولة شمال أفريقيا للناشئين والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، والتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين في كوت ديفوار 2025.؟

-كما نجح منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، من التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2025 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر.

-كما حقق المنتخب الوطني الأولمبي المركز الرابع في الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عامًا بعد الخسارة من المنتخب المغربي في لقاء تحديد البرونزية.

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية في عام 2024

يعتبر محمد صلاح رابع أكثر من سجل مع ليفربول في جميع المسابقات عبر التاريخ (229) هدف، وثامن أكثر من سجل في تاريخ البريميرليج (172) هدف، بجانب كونه أكثر لاعب افريقي تسجيل للاهداف في تاريخ البريميرليج (172) هدف.

وأصبح النجم المصري محمد صلاح هو أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج (80) هدف، حيث أصبح الوحيد الذي ساهم في تسجيل +20 هدف في ثمان مواسم متتالية في البريميرليج تاريخيًا.

ويعتبر محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليج الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع أكثر من 10 أهداف في أربع مواسم متتالية، بجانب كونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول ساهم في البريميرليج في ملعب الانفيلد (137) هدف.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد (170) هدف، وثاني أكثر لاعب حقق جائزة لاعب الشهر في البريميرليج (6) مرات، بالإضافة إلى وصوله لأول لاعب يسجل 9 أهداف في افتتاحية البريميرليج تاريخيًا على مدار 9 مواسم.

3 ميداليات أولمبية تاريخية لأبطال مص في باريس

شهدت البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 تحقيق عدد من الإنجازات البارزة، حيث حصدت ثلاث ميداليات متنوعة بين ميدالية ذهبية، وفضية، وبرونزية.

الميداليات المحققة:

الميدالية الذهبية: تُوِّج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، محققًا 1555 نقطة ومسجلاً رقمًا أولمبيًا جديدًا.

الميدالية الفضية: أحرزت سارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال لوزن 81 كجم للسيدات، بعد أداء متميز في منافسات الخطف والنتر.

الميدالية البرونزية: حصل محمد السيد على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش للرجال، مضيفًا إنجازًا جديدًا لمصر في رياضة المبارزة.

على الرغم من بعض الإخفاقات في تحقيق ميداليات في بعض الرياضات، إلا أن البعثة المصرية أظهرت روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق الأفضل.

تُعد هذه المشاركة خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة المصرية والاستعداد للألعاب الأولمبية المستقبلية.