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الكشف عن فاتورة إقالة فونسيكا من تدريب ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

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الكشف عن فاتورة إقالة فونسيكا من تدريب ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

الكشف عن فاتورة إقالة فونسيكا من تدريب ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية أن إدارة ميلان اعتمدت على بند في عقد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني السابق للروسونيري، لتسهيل إقالته بأقل الخسائر.

وكان فونسيكا يرتبط بعقد مع ميلان حتى 2026، مع إمكانية التمديد إلى 2027.

لكن النادي الإيطالي أعلن، صباح اليوم الإثنين، إعفاء فونسيكا بشكل رسمي من مهامه.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، تضمن عقد فونسيكا مع ميلان بندًا، يسمح للنادي بفسخه اعتبارًا من يونيو 2025، وعدم دفع رواتب المدرب البرتغالي، إذا تمت إقالته خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته.  

وبالتالي فإن إدارة ميلان لن تكون مجبرة على دفع رواتب فونسيكا، بدءًا من شهر يوليو المقبل، وحتى نهاية عقده في 2026.

ومن المقرر أن يعين ميلان البرتغالي الآخر، سيرجيو كونسيساو، كمدرب جديد للفريق، بعقد لمدة 6 أشهر فقط.

جدير بالذكر أن الروسونيري عين فونسيكا مدربًا، في يوليو الماضي، ليشرف على 12 فوزًا و6 تعادلات و6 هزائم.

وتعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 16، ثم سجل روما التعادل سريعا عن طريق باولو ديالا في الدقيقة 23.


تشكيل ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي 


بدأ ميلان كالتالي: ماينان - إيمرسون رويال - ثياو - جابيا - ثيو هيرنانديز - تيراتشيانو - فوفانا - تشوكويزي - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

فيما بدأ روما كالتالي: سفيلار - مانشيني - هوميلز - نديكا - ساليمايكيرس - كوني - باريديس - بيسيلي - أنجيلينو - ديبالا - دوفبيك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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