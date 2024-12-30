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الرياضة - 01:26 - مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل بـ«سكن لكل المصريين 5 لـ15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:26 - مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل بـ«سكن لكل المصريين 5 لـ15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل بـ«سكن لكل المصريين 5 لـ15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سداد مقدمات جدية الحجز ضمن طرح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 وكذلك مد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg حتى يوم 15 يناير 2025، ولكن غلق باب شراء كراسات الشروط غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا القرار يهدف لإعطاء الفرصة كاملة لجميع المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، ولم يتمكنوا من دفع مقدم جدية الحجز أو رفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، لاستكمال إجراءات التقديم والحصول على فرصة لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة.

شقق الإسكان

وأوضحت مي عبد الحميد أن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، شهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت عدد كراسات الشروط المباعة إلى نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز، وسجل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

كما أعلنت مي عبد الحميد استمرار منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets، حيث استقبل الرابط 14942 شكوى منذ إطلاقه، وتم حل 11261 شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.

شقق الإسكان

كما أوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

وقالت مي عبد الحميد إلى إن إطلاق هذا الرابط الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطنين الذين يواجهون مشاكل في رفع مستنداتهم بدلًا من زيارة مراكز خدمة المواطنين أو الاتصال على خدمة الخط الساخن، ويقدم خدماته للمواطنين بصورة مجانية، ولا يعد بديلًا للموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بتقديم الأوراق ورفع المستندات ضمن الإعلان.

وأضافت أن أغلب الشكاوى التي وصلت كانت متعلقة بنسيان كلمة السر، أو وجود طلب سابق على النظام وعدم قدرة المواطن على تحديثه، أو عدم تذكر تفاصيل الطلب السابق الذي تقدم به العميل في إعلانات سابقة، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وحلها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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