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وفاة لاعب سموحة، وزير الرياضة واتحاد الطائرة ينعيان عمر شعراوي - أخبار كلمتك

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وفاة لاعب سموحة، وزير الرياضة واتحاد الطائرة ينعيان عمر شعراوي - أخبار كلمتك

وفاة لاعب سموحة، وزير الرياضة واتحاد الطائرة ينعيان عمر شعراوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - الكرة الطائرة، تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي إلى مجلس إدارة نادي سموحة في وفاة اللاعب عمر شعراوي، لاعب فريق المرتبط للكرة الطائرة، الذي وافته المنية اليوم.

وكان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر نعي لاعب سموحة تحت 15 سنة عمر شعراوى الذي وافقته المنية خلال الساعات الماضية. وكان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر نعي لاعب سموحة تحت 15 سنة عمر شعراوى الذى وافقته المنية خلال الساعات الماضية.

 

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وأعلن نادي سموحة، فى بيان رسمي، إلغاء كافة الاحتفالات حدادًا على وفاة اللاعب "عمر شعراوي"، لاعب فريق طائرة سموحة تحت 15 سنة، والذى وافقته المنية خلال الساعات الماضية.

وجاء بيان سموحة كالتالي، "مجلس إدارة نادي سموحة يعلن إلغاء كافة الاحتفالات حدادًا على وفاة اللاعب "عمر شعراوي".

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ومن المقرر تشييع جثمان اللاعب عقب صلاة الظهر فى مسجد المواساة بالإسكندرية اليوم الإثنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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