الرياضة - 01:06 - 13 رحلة في 48 ساعة».. تفاصيل جديدة تثير الجدل في حادث طائرة الركاب الكورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن حادث طائرة ركاب الكورية الجنوبية المأساوي الواقع في مطار «موان» الدولي، أمس الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، والذي أسفر عن مقتل 179 راكب و3 مفقودين.

وأفادت المصادر، بأن طائرة الركاب الكورية الجنوبية من طراز «بوينج B737-800 التابعة للخطوط الجوية «جيجو إير» قبل وقوع الحادث المأساوي قامت بتشغيل 13 رحلة خلال 48 ساعة فقط، وتبين أنها في تلك الفترة الزمنية القصية قد سافرت بين «مطار موان الدولي، وجزيرة جيجو وإنتشون، وبكين، وبانكوك، وكوتا كينابالو، وناجازاكي، وتايبيه».

وأوضحت المصادر، أن تلك الفترة الزمنية القصيرة التي قامت بها طائرة الركاب المحطمة بـ«13رحلة»، كانت من المرجح تعمل بمثابة رحلة مستأجرة للجولات الجماعية التي تنظمها في الغالب مكاتب السياحة بمقرها «جوانججو» والتي عرضت رحلة إلى تايلاند لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الميلاد.

وتابعت المصادر، أن المطارات الإقليمية في كوريا الجنوبية تعمل بشكل كبير على رحلات الطيران المستأجرة من قبل دعوات مكاتب السياحة والرحلات التي تنظمها في المناسبات، لذلك عادة تكون تلك الرحلات مملوءة بالركاب، نظرًا لقلة تكلفتها، وهذا جعل مراقبو الصناعة يرجحون أن طائرة «جيجو إير» قد تجاوزت طاقتها بشأن الاستخدام المفرط للرحلات المستأجرة، والتي على أثرها ضرب عطل العجلات مما أدى إلى انحرافها على مسارها الطبيعي وانفجارها.

تفاصيل حادث تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية

وكانت طائرة ركاب من طراز «بوينج 737-800 تابعة لشركة «جيجو إير» تحمل على متنها 181 شخصًا، منهم 6 أفراد من طاقم الطائرة و175 راكبًا قادمة من تايلاند «بانكوك»، في تمام الساعة 9:07 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، وأثناء هبوطها في مطار «موان» الدولي، اصطدمت بجدار خرساني بعدما انحرفت عن مسارها الطبيعي، مما أدى وقوع قتلى وإصابات عديدة.

وفور وقوع الحادث، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، أنه أثناء محاولة هبوط طائرة الركاب الكورية الجنوبية بمطار «موان» الدولي لم تستعن بالعجلات، مما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني وانحرافها عن مسارها الطبيعي، ثم انفجرت واشتعلت بها النيران وتحطمت بالكامل.

وصرح بعض المسؤولين الكوريين الجنوبيين، بأنه من المرجح أن سبب انفجار طائرة الركاب وتحطيمها ومقتل ركابها، هو عطل في عجلات خلال هبوطها بمطار «موان» الدولي، وربما بسبب الاصطدام بطيور، ولذلك بدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.