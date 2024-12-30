الرياضة - 01:06 - بعائد 27%.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - مع بدء العد التنازلي للدخول في عام ميلادي جديد، يستعد أكبر بنكين حكوميين «الأهلي ومصر» لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بأجل سنة تحت سعر عائد 27% في الأسبوع المقبل.

شهادات الادخار بأجل سنة قيد الاستحقاق في بنكي «الأهلي ومصر»، جذبت خلال أول ثلاث أشهر حصيلة مجمعة بقيمة 365 مليار جنيه، توزعت بين 124 مليار لصالح بنك مصر وحوالي 241 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، حسبما كشفت القوائم المالية في البنكين.

اتفق مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع»، على استمرار طرح شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي، وذلك لجذب السيولة المالية لشهادات الادخار منتهيه الأجل مره أخرى ومنع تخارجها من القطاع المصرفي، ما قد يؤثر بالسلب على معدلات الإنفاق وبالتالي معدلات التضخم.

مصرفيون: نستبعد طرح شهادات ادخار جديدة.. وشهادات الادخار بعائد 27% مستمرة في بنكي الأهلي ومصر

وترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تظل شهادات الادخار بأجل سنة وبعائد 27% مطروحة أمام العملاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لكن ليس لفترة طويلة بسبب التوقعات السائدة باتجاه البنك المركزي المصري لتقليص أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يستلزم تخفيض العوائد على الأوعية الادخارية إلى نسب لا تفوق سعر الإقراض اليومي بالجنيه.

لا ترجح «الدماطي» قيام البنك الأهلي المصري أو بنك مصر بطرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد يفوق ال 27% سنوي أو عوائد شهادات الادخار المتناقصة من نسبة 30%، مشيرة في تصريحات خاصة إلى أن البنك المركزي المصري قد يتأخر في تخفيض سعر الفائدة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، وذلك لحين تأكده من انخفاض معدلات التضخم.

ويتوقع وليد عادل الخبير المصرفي، أن يستمر «الأهلي ومصر» في طرح شهادات الادخار بعائد 27%، لإعطاء عملاء الشهادات منتهية الأجل فرصة تجديد أموالهم لمدة أخري، وهو ما يمنع اتجاههم لسوق الذهب والذي يؤثر على أسعاره نتيجة ارتفاع معدل الطلب في ظل السيولة المالية الجديدة المتاحة لدي الأفراد، كما يحد من الانتقال إلى المضاربة على الدولار.

البنك المركزي على حافة تخفيض أسعار الفائدة

لا يستبعد وليد عادل قيام لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الربع الأول من 2025، لكن بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.5% شريطة انخفاض التضخم أدنى 20%، مرجحا أن يرسم الخفض التدريجي لسعر الفائدة ملامح اجتماعات البنك على مدار العام المقبل، وذلك للحفاظ على معدل تدفق الأموال الساخنة ومنع التخارج المفاجئ من جانب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ستفضل الإبقاء على الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة مطروحة لديها، بغرض الحفاظ على التنافسية، مع توفير سيولة نقدية متاحة أمامها من الودائع المربوطة لاستغلالها في تمويل أنشطتها الاستثمارية في أذون الخزانة أو صناديق الاستثمار ذات العوائد الآمنة والخالية من المضاربات.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، للمرة السادسة على التوالي بعام 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وتترقب الأسواق مع حلول العام الجديد 2025 بدء المركزي لدورة التيسير النقدي بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة في البلاد لأكثر من عامين ونصف، حيث زادت بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022.