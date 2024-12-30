الرياضة - 01:06 - شجرة الكريسماس بـ3.500 جنيه.. أسعار زينة رأس السنة الميلادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - أسعار زينة رأس السنة.. يستعد العديد من المواطنين لاستقبال العام الميلادي الجديد خلال الساعات المقبلة، ويبحث العديد منهم عن أسعار زينة رأس السنة الميلادية لعام 2025.

أسعار زينة رأس السنة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار زينة رأس السنة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

أسعار شجرة الكريسماس

- سعر شجرة كريسماس أخضر بأطراف بيضاء، كثيفة سميكة موديل عصري، بــ490 جنيها.

- سعر مجموعة شجرة كريسماس 1.2 متر 60 قطعة، بــ274 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية مقاس 210 سم، أخضر داكن، بــ650 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس من خشب الأرز، 270 سم، 800 فرع أخضر، بــ1450 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 2.40 متر و1500 ورقة مصنوعة من البلاستيك، بــ1750 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 1.8 متر و حامل خشبي، وعناصر مصبوبة بالحقن من البولي إيثيلين وشجرة نورمان الفير من بلاستيك، بــ 950 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 6 أقدام و166 قطعة ديكور و400 طرف شجرة وحامل معدني، بــ399 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 180 سم، بــ 750 جنيه.

- سعر شجرة كريسماس خضراء 7 أقدام مع حامل معدني 1000 طرف، بــ850 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس من خشب الأرز، 180 سم، 350 فرعا، بــ450 جنيها.

- سعر 3 قطع من أشجار الكريسماس المصغرة، مع أضواء، بــ225 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس 1.5 متر مع زينة كاملة 106 قطعة و قاعدة، بــ399 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس من خشب الارز مقاس 150 سم، 210 فرع، بــ 450 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 150 سم بحامل معدني، بــ387 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 210 سم مصنوعة من بلاستيك PVC مع تأثير الثلج ومخروط صنوبر وحامل معدني من يوسيبرت، بــ3.500 جنيه.

- سعر شجرة كريسماس من خشب الأرز مقاس 60 سم من 50 فرعا، بلون أخضر، بــ74 جنيها.

- سعر شجرة كريسماس صناعية 150 سم مع قاعدة معدنية بــ387 جنيهًا.

أسعار زينة رأس السنة

- سعر 6 كورة فضي مقاس 5 بــ 30 جنيها.

- سعر 6 كورة شكل الصنوبر مقاس 5 بــ 25 جنيها.

- سعر فروع الزينة طول 2 متر بــ 12 جنيها.

- سعر أضواء النجوم متعددة الألوان بــ 477 جنيها.

- سعر أضواء عيد ميلاد مع مشابك LED للصور، تعمل بالبطارية بــ 330 جنيها.

- سعر أضواء سلسلة النجوم الملونة للديكور المنزلي في عيد الميلاد LED بــ 487 جنيها.

- سعر نجمة ذهبية لامعة مقاس 10 انش بتصميم مجوف لتزيين شجرة الكريسماس بــ 170 جنيها.

- سعر أغصان توت اصطناعية مع فازة لزينة شجرة الكريسماس بــ 137 جنيها.

- سعر إكليل للكريسماس مضاء بمصباح LED بشكل توت أحمر ومخروط صنوبر، يعمل بالبطارية، لتزيين شجرة الكريسماس بــ 133 جنيها.

- سعر زينة شجرة الكريسماس اللامعة من ستوبازا مع مصابيح LED بيضاء دافئة متلألئة لتزيين شجرة الكريسماس بــ 250 جنيها.

- سعر تل الزينة الأبيض الكثيف، بــ 249 جنيها.

- سعر ديكور الكريسماس الرنه الحلي الغزلان، بــ 695 جنيها.

- سعر أضواء LED متعددة الألوان لتزيين الشجرة بــ 477 جنيهًا.

- سعر نجمة ذهبية لامعة لتزيين قمة الشجرة بــ 170 جنيهًا.

- سعر أجراس متعددة الألوان بــ 57 جنيهًا.