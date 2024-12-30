الرياضة - 01:06 - الزمالك: ندخل عام 2025 ونحن في الصدراة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن صدارة الفارس الأبيض لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، ومجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل نهاية عام 2024.

وكتب سالم على صفحتة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ندخل عام ٢٠٢٥ والزمالك متصدر الدوري ومجموعته في الكونفدرالية.. الحمد لله.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.