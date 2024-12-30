مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:06 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. آخر تحديث بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:06 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. آخر تحديث بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. آخر تحديث بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منتصف تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، مقارنةً بالتحديثات الأخيرة له، فسجل سعره في البنك الأهلي نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.92 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي منتصف تعاملات اليوم نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

عيار 21 بكام الآن؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

سعر الريال القطري اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:01 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق