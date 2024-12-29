هيثم فاروق: محمد صلاح كتب تاريخا كبيرا في إنجلترا والجميع يتعامل معه كأسطورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تألق محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

محمد صلاح يهدي قميصه لهيثم فاروق

وقال هيثم فاروق في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح أهداني قميصه بين شوطي مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فور مشاهدته لي في المدرجات، هو لاعب متواضع للغاية".

وأضاف أن "الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم، ومحمد صلاح كتب تاريخ كبير في إنجلترا، ويتعامل معه الجميع هنا كأسطورة".

هيثم فاروق، كلمتك

محمد صلاح والكرة الذهبية

وأكمل: "اللاعب يمتلك شخصية كبيرة جدا، وكنت فخور للغاية وأنا أشاهده من ملعب المباراة، وإذا استمر على هذا المستوى سوف ينافس بقوة على حصد الكرة الذهبية لعام 2025".

واختتم حديثه قائلًا:"من العار عدم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن، وعدم وجوده في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا فضيحة كبيرة".

ليفربول يكتسح وست هام بخماسية

فاز فريق ليفربول على وست هام بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

أهداف مباراة ليفربول ووست هام

و سجل لويس دياز الهداف الأول لصالح فريق ليفربول، في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 29 ، كما سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 39 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 44، فيما أضاف أرنولد هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 54.

و احرز جوتا هدف ليفربول الخامس في الدقيقة 84 بأسيست محمد صلاح.

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