الرياضة - 11:46 - ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:46 مساءً - سعر الذهب.. ثبت سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 على مدار التعاملات المسائية نحو 3730 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 2622.52 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات عند مستوى 4262.75 جنيه للبيع، 4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 3907.5 جنيه للبيع، 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3730 جنيها للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات المسائية ليسجل نحو 3197.25 جنيه للبيع، 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره في مساء التعاملات ليسجل نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ظل سعر الذهب عيار 12 مستقرا في نهاية التعاملات ليسجل نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1590 جنيها للشراء.

سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 29840 جنيه 29680 جنيه سعر الذهب عيار 24 4262.75 جنيه 4240 جنيه سعر الذهب عيار 22 3907.5 جنيها 3886.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3730 جنيها 3710 جنيها سعر الذهب عيار 18 3197.25 جنيه 3180 جنيه سعر الذهب عيار 14 2486.75 جنيه 2473.25 جنيه