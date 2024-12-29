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الرياضة - 11:46 - ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:46 مساءً - سعر الذهب.. ثبت سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 على مدار التعاملات المسائية نحو 3730 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 2622.52 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات عند مستوى 4262.75 جنيه للبيع، 4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 3907.5 جنيه للبيع، 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3730 جنيها للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات المسائية ليسجل نحو 3197.25 جنيه للبيع، 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره في مساء التعاملات ليسجل نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

ما هو مصير سعر الذهب في 2025؟
سعر الذهب في 2025

سعر الذهب عيار 12

ظل سعر الذهب عيار 12 مستقرا في نهاية التعاملات ليسجل نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1590 جنيها للشراء.

سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 29840 جنيه 29680 جنيه
سعر الذهب عيار 24 4262.75 جنيه 4240 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3907.5 جنيها 3886.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3730 جنيها 3710 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3197.25 جنيه 3180 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2486.75 جنيه 2473.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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