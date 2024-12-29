الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أعلنت وكالة رويترز، وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وواجه الرئيس الأسبق العديد من المشكلات الطبية، بما في ذلك السرطان، ودخل رعاية المسنين في منزله بجورجيا في فبراير 2023.

من هو جيمي كارتر؟

ولد جيمس كارتر في 1 أكتوبر 1924، وشغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981، وفى عهده أبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في الولايات المتحدة في 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وشهدها كارتر.

ومنذ ترك كارتر منصبه، ظل منهمكا في مشاريع سياسية واجتماعية، فحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002 بسبب عمله الإنسانى.

موقف كارتر من الانتخابات الأمريكية

عبّر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.