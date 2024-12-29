الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق خضوع بنيامين نتنياهو لعملية جراحية، ليتم التساؤل عن القائم بأعمال نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام، سيشغل وزير العدل ونائب رئيس وزراء الاحتلال، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال بنيامين نتنياهو أثناء عملية إزالة البروستاتا التي يخضع لها، في حين يقود وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، الكابينت.

وزير العدل بالاحتلال الإسرائيلي

- ولد في القدس المحتلة عام 1969.

- عمل في جهاز المخابرات لكونه يجيد اللغة العربية.

- بدأ حياته السياسية في الحركة الطلابية لحزب الليكود أثناء الدراسة الجامعية، لكنه برز عام 2003 عندما أصبح قائدا لحزب الليكود في منطقة موديعين.

- حاصل على شهادة في الحقوق من الجامعة العبرية في القدس، ومتخصص في القانون المدني التجاري، بحسب موقع الكنيست على الإنترنت.

- ترأس للكنيست بين عامي 2020- 2021.

- تولى حقائب منها الأمن الداخلي والاندماج والسياحة.

يسرائيل كاتس

- وُلد كاتس عام 1955 في مدينة عسقلان الساحلية بإسرائيل.

- التحق كاتس في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا بالجامعة العبرية بإسرائيل، وهو متزوج ولديه طفلان.

- كاتس عضو في حزب ليكود اليميني الذي يرأسه نتنياهو وعضو في الكنيست منذ عام 1998.

- عمل كاتس في عدد من اللجان بالكنيست، منها اللجان المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والقضاء.

- شغل منصب وزير الزراعة والنقل والمخابرات والمالية والطاقة، وعُين وزيراً للخارجية في عام 2019.

يذكر أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أكد أمس السبت، أن نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا بعد تشخيصه بتضخم حميد.