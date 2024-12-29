جروس: طرد لاعب الاتحاد سهل من مهمة الزمالك للفوز بالمباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في مباراة اليوم بمسابقة الدوري كان مهمًا لفريقه.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" كان من المهم الفوز باللقاء وتقديم أداء جيد، والأمور أصبحت أسهل للزمالك بعد طرد لاعب من الاتحاد السكندري".

وواصل:"الزمالك قدم أداء أفضل في لقاء اليوم عن المباراتين السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سواء كان الفريق يستحوذ على الكرة أم لا، وكنا نريد أن ننهي هذا العام بتحقيق الفوز، وسنعمل على مواصلة مسيرة الانتصارات، كما انني سعيد باللاعبين وتحقيق الفوز، وهناك أمور سنعمل على تطويرها داخل الفريق".

وأضاف جروس:" في أخر ربع ساعة من وقت المباراة كان الزمالك جيد جدًا على المستوى الهجومي، ولذلك ليس من الضروري أن نقوم بكل التغييرات، ولكن جميع اللاعبين لهم دور في هذا الفوز سواء الذين شاركوا أو البدلاء".

وواصل:" أتولى المسؤولية منذ أسبوعين، لذلك أعمل على حل كل العقبات التي تواجه الفريق، وتحقيق الفوز وعدم استقبال أي أهداف".

وفيما يخص عدم مشاركة اللاعبين المحترفين الأجانب في اللقاء قال المدير الفني:" الأمر لا علاقة له بلاعبين أجانب أم مصريين، وانا أرى الأفضل في التدريب لأعتمد عليه في التشكيل الأساسي".

وفيما يخص ما تردد بشأن خروج كونراد ميشالاك وزياد كمال من حساباته الفنية قال جروس:" سأرد في المستقبل على كل ما يخص اللاعبين وسيكون الأمور إيجابية بالنسبة للزمالك، وبعيدًا عن قناعاتي في اللاعبين فالأفضل اليوم أن الزمالك حقق الفوز".

واختتم المدير الفني قائلًا:" تحدثت مع سيف الجزيري وأكد أن أي أخبار انتشرت بشأنه مؤخرًا ليست عن طريقه بشكل شخصي وتركيزه مع الزمالك من الناحية الفنية، وأثق في اللاعب وما قاله لي، ومن المهم أن يثق اللاعبين في المدير الفني مثلما أثق أنا فيهم".

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 60 حالة طرد للاعب الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الزمالك بعد هذا الفوز نجح في تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السابع.

وأعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

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