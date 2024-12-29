الرياضة - 11:06 - وفاة الفنان أحمد عدوية بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - توفى، مساء اليوم الأحد، المطرب أحمد عدوية، بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد نجل الفنان أحمد عدوية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر".

من هو أحمد عدوية؟

ولد في محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه في الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخا وأختا.

بدأ الغناء عام 1969 فى شارع محمد علي فى مقهى "الآلاتية"، وكان يقوم بالغناء فى الأفراح والحفلات، جاءته الشهرة فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة "شريفة فاضل" الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو "الأريزونا" وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة "صوت الحب" ومن هنا جاءت شهرته.

من أشهر أغانيه الشعبية: "السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب"، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا فقدم أغنيته "الناس الرايقة" مع المطرب اللبناني "رامي عياش" والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا. وبرغم ابتعاد عدوية عن الغناء تماما منذ بدايات التسعينات بسبب الحادث الذي تعرض له، إلا أنه مايزال على رأس كبار الأغنية الشعبية في مصر وفي مكانة عالية في هذا اللون الغنائي.

تزوج عام 1976 وله ابنة وابن هو "محمد عدوية" وهو مطرب معروف أيضًا.