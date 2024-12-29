علي ماهر يطالب لاعبي المصري بطي صفحة الهزيمة من الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - طالب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بطي صفحة الهزيمة من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقي فريق المصري البورسعيدي هزيمة من النادي الأهلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وشدد علي ماهر علي ضرورة التركيز فقط في مباراة سيراميكا التي لا تقل صعوبة عن مواجهة الأهلي لأن الفوز بها يمثل إزاحة منافس يمتلك نفس الرصيد من النقاط فالفوز بها بست نقاط وليس ثلاثة.

سيراميكا كليوباترا ضد المصري

يلتقي فريقا المصري وسيراميكا في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء ضمن علي ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب سيراميكا والمصري بالدوري

ويمتلك فريق سيراميكا والمصري نفس الرصيد 11 نقطة يحتلان بها الترتيب الرابع والخامس بجدول الدوري.

ويعد الفوز بتلك المباراة هامًّا لكلا الفريقين حيث سيمنحه الفوز التواجد بالمربع الذهبي وإزاحة الآخر.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري بالدوري

وتنقل مباراة سيراميكا والمصري بالدوري عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وفاز النادي الأهلي على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وفازسيراميكا بهدفين مقابل هدف على البنك الأهلي وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

و تقدم البنك الأهلي بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42 قبل أن يحرز سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري



الأحد 29 -12 -2024

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024

الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة

إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون

زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود



الثلاثاء 31-12-2024

سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025

فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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