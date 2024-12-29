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تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - أعلن تياجو موتا مدرب فريق يوفنتوس، عن قائمة السيدة العجوز التي ستخوض لقاء الليلة ضد فيورنتينا، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم الأحد، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما فيورنتينا في المركز الخامس بنفس الرصيد، لكنه يتفوق على السيدة العجوز بفارق الأهداف.

قائمة يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا 

وفيما يلي قائمة السيدة العجوز:

حراسة المرمى: بيرين - دي جريجوريو - بنسوليو.

خط الدفاع: جاتي - دانيلو - كالولو - كامبياسو - سافونا.

خط الوسط: لوكاتيلي - كوبمينيرز - ماكيني - تورام - فاجيولي - دوجلاس لويز.

خط الهجوم: كونسيساو - فلاهوفيتش - يلدز - جونزاليس - أدزيتش - مبانجولا.

يذكر أن آخر 3 مباريات بين الفريقين في الدوري الإيطالي شهدت فوز يوفنتوس على فيورنتينا بنتيجة 1-0.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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