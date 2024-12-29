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الرياضة - 09:36 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، في بورصة الدواجن والمحال التجارية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

- سعر الدواجن البيضاء بالمزرعة يتراوح ما بين 70 إلى 71 جنيها، ليصل للمستهلكين بسعر يتراوح بين 80 إلى 85 جنيها.

- سعر الدواجن الساسو يتراوح بين 78 إلى 79 جنيها في المزرعة.

- سعر أمهات الدواجن البيضاء وصل إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم: أقل سعر 35 جنيهًا، وأعلى سعر 43 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم: أقل سعر 26 جنيهًا، وأعلى سعر 26.5 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو عمر يوم: أقل سعر 16 جنيهًا، وأعلى سعر 17 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور عمر يوم: أقل سعر 17 جنيهًا، وأعلى سعر 18 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي حر عمر يوم: أقل سعر 5 جنيهًا، وأعلى سعر 6 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي مشعر عمر يوم: أقل سعر 7 جنيهًا، وأعلى سعر 7.5 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الهجين عمر يوم: أقل سعر 9 جنيهًا، وأعلى سعر 10 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الجيل ثاني عمر يوم: أقل سعر 11 جنيهًا، وأعلى سعر 12 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الروزي بيور عمر يوم: أقل سعر 11 جنيهًا، وأعلى سعر 12 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم: أقل سعر 14 جنيهًا، وأعلى سعر 14.75 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بلغ 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد بلغ 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد بلغ 150 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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