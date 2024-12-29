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الرياضة - 09:36 - لـ 13 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - لـ 13 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - لـ 13 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - معاشات شهر يناير 2025.. تفصلنا أيام قليلة، ويبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة لـ 13 مليون مواطن في الدولة، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

معاشات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

زيادة معاشات يناير 2025
معاشات شهر يناير 2025

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 لـ الفئات المستحقة في الدولة، يوم 1 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وتصرف معاشات شهر يناير 2025 عن طريق الأماكن الآتية: «منافذ البريد المصرى، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة».

معاشات شهر يناير 2025
زيادة المعاشات

قيمة معاشات شهر يناير 2025

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025
صرف المعاشات

معاشات يناير 2025

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025
معاشات شهر يناير 2025

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

معاشات شهر يناير 2025
معاشات شهر يناير 2025

زيادة معاشات شهر يناير 2025

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قررت زيادة معاشات في شهر يناير 2025، ورفع الحد الأقصى للمعاش لـ 11.600 جنيه بدلاً من 10.080 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

وزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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