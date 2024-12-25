الرياضة - 01:46 - ما موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.. موجهة من العيار الثقيل تجمع ليفربول مع نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يدخل الريدز هذا اللقاء من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة الانفراد بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يريد ليستر سيتي أن يكسر سلسلة الهزيمة بتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز المتأخرة.

يأمل فريق ليفربول في احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة، حيث يمتلك فريق ليفربول مباراة مؤجلة مع غريمه فريق إيفرتون، واستطاع فريق ليفربول تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يتواجد فريق ليستر سيتي بالقرب من مثلث الهبوط في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، حصل عليهم من خلال تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 9 مباريات، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق عامر الخوذيري.