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البرتغالي الخامس في السعودية، مدرب فاركو السابق يتولى تدريب ضمك - أخبار كلمتك

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البرتغالي الخامس في السعودية، مدرب فاركو السابق يتولى تدريب ضمك - أخبار كلمتك

البرتغالي الخامس في السعودية، مدرب فاركو السابق يتولى تدريب ضمك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - أعلن نادي ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي  صباح اليوم الأربعاء تعيين البرتغالي ألميدا مدربًا للفريق، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

مدرب ضمك الجديد 


وانضم ألميدا إلى الرباعي البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال وألفارو باتشيكو مدرب العروبة وجوزيه جوميز  مدرب الفتح وبيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء.

وكان الموسم الجاري من الدوري السعودي شهد رحيل 3 مدربين برتغاليين، هم لويس كاسترو (النصر)، وكلمتكر بيريرا (الشباب)، وباولو دوارتي (الخلود).

وقاد ألميدا، صاحب الـ52 عامًا، الشمال القطري في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كما عمل مدربًا لفاركو  من مارس إلى ديسمبر 2022.

وعمل ألميدا مساعدًا لمواطنه جيسفالدو فيريرا في باناثينايكوس اليوناني 2011، وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا البرتغاليين 2013، والزمالك والسد القطري 2015.

وكان ضمك اتفق مبدئيًا مع البوسني سيرجي ياكيروفيتش على قيادة الفريق، إلا أن المدرب بالغ في طلباته المالية، ما حال دون إتمام التعاقد رسميًا.

ويحتل ضمك الذي يلعب له طارق حامد  المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة من 13 جولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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