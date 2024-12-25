الأندية تطالب بتعديل لائحة دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - طالبت عدد من أندية الكرة النسائية، اتحاد الكرة بتعديل لائحة بطولة دوري الكرة النسائية.

وتعد أندية الأهلي والزمالك ومسار ووادي دجلة والاتحاد السكندري من أبرز الأندية التي تلح على تعديل لائحة بطولة دوري الكرة النسائية للحد من انسحابات الفرق بمباريات الدوري.

وترغب الأندية في خوض مسابقة دوري الكرة النسائي بنظام ولوائح وتطبيق قوانين لذلك خاطب الاهلي أكثر من مناسبة اتحاد الكرة من أجل التعديل.

وتنص لائحة بطولة دوري الكرة النسائية بحسم اللقب من خلال الأهداف المسجلة، وهذا تسبب في كثرة الانسحابات التي تشهدها المسابقة، بالإضافة لأن هناك فرقا يمكن أن تفوز بعدد كبير من الأهداف فالتالي ينسحب الفريق المنافس من منتصف اللقاء.

تصريحات شادي محمد

وكان شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي، أكد أن ظاهرة انسحاب الفرق من منتصف المباراة كان منذ بدء الكرة النسائية في مصر في التسعينيات واتحاد الكرة لم يقم بأي رد فعل، كيف ينسحب فريق من مباراة ويعود لخوض المباراة المقبلة بدون أدنى مشكلة وبدون أي عقوبة إلا أنها فقط تحتسب لصالح الفريق الثاني بالفوز بالثلاث نقاط.

ترتيب دوري المصري للسيدات موسم 2024-25



الأهلي: 33 نقطة

مسار: 27 نقطة

وادي دجلة: 25 نقطة

زد: 25 نقطة

الزمالك: 24 نقطة

البنك الأهلي: 22 نقطة

مودرن سبورت: 19 نقطة

المقاولون العرب: 19 نقطة

الطيران: 14 نقطة

بيراميدز: 12 نقطة

الجونة: 10 نقاط

المصري: 8 نقاط

المعادي واليخت: 7 نقاط

بالم هيلز: 6 نقاط

إنبي: 3 نقاط

اتحاد بسيون: 2 نقطة

الاتحاد السكندري: نقطة وحيدة

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