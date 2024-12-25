الرياضة - 01:06 - غداً.. آخر موعد للتقديم على شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - شقق الإسكان 2024.. طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة بـ مشروع «جنة، سكن مصر، دار مصر، والإسكان المتميز».

شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد للتقديم على شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

كشفت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم على شقق جنة ودار وسكن مصر 2024، من المقرر أن يكون يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل، حيث بدأ حجز شقق الإسكان يوم 27 أكتوبر 2024 الماضي.

أماكن شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

- توجد 435 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في حدائق أكتوبر.

- توجد 300 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في أكتوبر الجديدة.

- توجد 34 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في المنيا الجديدة.

- توجد 700 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة.

- توجد 223 وحدة سكنية بـ مشروع جنة في 6 أكتوبر.

- توجد 22 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في العاشر من رمضان.

- توجد 246 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في غرب قنا.

- توجد 310 وحدات سكنية بـ مشروع سكن مصر في ناصر (غرب أسيوط).

- توجد 83 وحدة سكنية بـ مشروع إسكان متميز في دمياط الجديدة.

- توجد 890 وحدة سكنية بـ مشروع إسكان متميز في المنصورة الجديدة.

- توجد 600 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في العلمين الجديدة.

- توجد 11 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في السادات.

- توجد 11 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في مدينة السادات.

- توجد 1500 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في بدر.

- توجد 456 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في العبور.

- توجد 35 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في الشروق.

أسعار شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

وتتراوح أسعار شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 ما بين مليون و345 ألف جنيه لـ مليون و171 ألف جنيه، ويبلغ سعر مقدم الحجز نحو 100 ألف جنيه.

كيفية التقديم لحجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

1 - الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز «مسكن».

2 - إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على «دخول مستخدم جديد».

3 - ثم إدخال البيانات المطلوبة.

4 - تفعيل الحساب يتم إرسال رابط لتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

5 - اختيار الوحدة يتم اختيار الطابق المطلوب من الوحدات المتاحة.