الرياضة - 12:46 - رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لرجال القوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من اللواء وليد حامد الحماقي مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد بما يواكب التطوير والتحديث المتلاحق في مجال التعليم لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بدرجة عالية من الاحتراف في تنفيذ أي مهام تسند إليه، كما تفقد العملية التعليمية والأنشطة التدريبية التي عكست المستوى المتميز للطلبة.

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة ليكون نموذجاً مشرفاً للعسكرية المصرية العريقة.

وأشار إلى أن ضباط الصف المعلمين يمثلون إحدى الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية من أجل الوطن، وطالبهم ببذل الجهد والعرق في التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد والتسلح بالعلم والمعرفة والوعي السليم لبناء شخصية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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