الرياضة - 12:26 - الثلاثاء المقبل.. آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. مع اقتراب موعد عقد الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء امتحانات الترم الأول.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، التسجيل من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وتسهيلًا على الطلاب، حددت وزارة التربيةوالتعليم طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، والخطوات كالتالي:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- الضغط على تسجيل الدخول.

4- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

5- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

6- الضغط على تسجيل.

7- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- يتم تسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة.

- تسليم الأوراق المطلوبة مع استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة.

- تقوم المدرسة بمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- تعتمد المدرسة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- يتم تشكيل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة وبالبيانات الموجودة في شهادة الميلاد.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة.

- يجب أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- على أن تكون الصور ملصقة جيدًا بالموضع المحدد لها.

- ترتيب استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 ترتيبا هجائيا.

- إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».