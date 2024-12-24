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الرياضة - 11:26 - منار غانم لـ كلمتك: منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة ورياح مثيرة للرمال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:26 - منار غانم لـ كلمتك: منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة ورياح مثيرة للرمال - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - منار غانم لـ كلمتك: منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة ورياح مثيرة للرمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - منخفض جوي.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على البلاد هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إن المنخفض الجوي سيختلف تأثيره في الأيام المقبلة، لكن سيستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأوضحت منار غانم، في تصريحاتها لـ كلمتك، أن المنخفض الجوي يؤثر علينا هذه الأيام بجنوبيات، مع نشاط للرياح، مشيرة إلى أنه من يوم الجمعة ويوم السبت سيكون هناك فرص أمطار في الأماكن الساحلية.

منخفض جوي

حالة الطقس غدا الأربعاء

وحذرت منار غانم من نشاط الرياح غدا الأربعاء، حيث تكون سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة في معظم المحافظات، متوقعة أن يكون مثيرا للرمال والأتربة بشكل مؤثر في المنطقة الغربية، على الصحراء الغربية وعلى السواحل الشمالية الغربية، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة أيضا في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

منخفض جوي يضرب البلاد

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر بجنوبيات المنخفض الجوي، لافتة إلى أنه جاء بالكتلة الهوائية الجنوبية أو الكتلة الهوائية الصحراوية.

منخفض جوي

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات لـ كلمتك، أن نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، غدا الأربعاء ويوم الخميس، يصل لـ 50 كم على الساعة، مما يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، ارتفاع أمواجه ما بين 2 إلى 3 متر، منوهة بأن غرب البحر المتوسط غير مؤهل لعمل الصيد أو الملاحة البحرية أو عمل التنزه.

نشاط الرياح

وأضافت «غانم» أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس بالبرودة أكثر، مبينة أن أجواء فترة النهار ستكون أجواء مائلة للبرودة، مختتمة: «نشاط الرياح يمكن أن يقل يوم الخميس، لكن سيكون هناك انخفاض في قيام درجات الحرارة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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