الأزمات تضرب شباب بلوزداد بعد الخسارة بسداسية من الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - تواصل الأزمات ملاحقة فريق شباب بلوزداد الجزائري خاصة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد النادي الأهلي بنتيجة 6ـ1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأزمات تلاحق شباب بلوزداد بعد الخسارة من الأهلي

وشهد مران الفريق الجزائري الأول عقب العودة من القاهرة، نشوب أزمة بين مدرب الفريق عبد القادر عمراني واللاعب إسحاق بوصوف.

ونشبت الأزمة بين المدرب واللاعب بعدما عاب عمراني علي بوصوف ادعاء الإصابة وعدم دعم الفريق ما تسبب في غضب اللاعب ومطالبته بالحصول على عقده والرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا بالإضافة إلى أزمة المدرب المساعد للفريق الجزائري عز الدين رحيم، بعدما فضل عبد القادر عمراني الاعتماد على المنسق الفني سمير حوحو، كمساعد أول له، ما أغضب عز الدين رحيم ونتج عنه انسحابه.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

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