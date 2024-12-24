الكويت يفوز على الإمارات 2-1 بخليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - خليجي 26، فاز منتخب الكويت على الإمارات بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

وسجل هدفي الكويت محمد دحام ومعاذ الأصيل، ثنائية الكويت بهدية من خليفة الحمادي، في حين سجل الإمارات في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.



فيما فاز منتخب عمان على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف على إستاد جابر مبارك الحمد الصباح في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

وسجل المعز علي، لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2، ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.

وتعادل لعمان من ركلة جزاء اللاعب عصام الصبحي بعدها بالدقيقة 20، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز في الشوط الثاني.

تشكيل قطر أمام عمان

تشكيل عمان أمام قطر

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26

ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

ترتيب المجموعة الأولى

1- عمان: 4 نقاط.

2- الكويت: نقطة.

3- الإمارات: نقطة.

4- قطر: نقطة.

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