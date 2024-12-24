"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طه إسماعيل يكشف احتياجات النادي الأهلي وسر إعجاز محمد صلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طه إسماعيل يكشف احتياجات النادي الأهلي وسر إعجاز محمد صلاح - أخبار كلمتك

طه إسماعيل يكشف احتياجات النادي الأهلي وسر إعجاز محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - قال الكابتن طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، "إن الجماهير لها حق كبير على النادي الأهلي، ولا يجب توجيه اللوم إليهم على أي تصرف أو ردود أفعالهم الغاضبة؛ لأنها تسعى لتحقيق فريقها المكسب باستمرار، وخسارة باتشوكا كانت صدمة كبيرة للجميع؛ لأننا كنا نأمل ملاقاة ريال مدريد".

احتياجات النادي الأهلي في يناير 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن النادي الأهلي بحاجة إلى مدافع قوي بديلا لمحمد عبد المنعم ورأس حربة أو جناح بمهام رأس الحربة وذلك خلال الانتقالات الشتوية.

إعجاز محمد صلاح مع ليفربول

وأكد طه إسماعيل "أن ما يقوم به محمد صلاح مع ليفربول بمثابة إعجاز، عند أول لمسة خطيرة يظهر حتى لو كان مختفيا طوال المباراة، هو خليط ما بين الموهبة والتدريب والالتزام وهو أول لاعب يدخل الجيم وآخر لاعب يخرج منه".

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

أرنولد: محمد صلاح أقرب أصدقائي ولا أزوره في منزله لهذا السبب

ولفت إلى أن محمد صلاح خلال 7 سنوات متواصلة هو هداف نادي ليفربول ونجمها الأول وهذا نتاج تعب وجهد والتزام وتدريب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق