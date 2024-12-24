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صحيفة جزائرية: الخطيب يقود مفاوضات لضم بغداد بونجاح للأهلي - أخبار كلمتك

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صحيفة جزائرية: الخطيب يقود مفاوضات لضم بغداد بونجاح للأهلي - أخبار كلمتك

صحيفة جزائرية: الخطيب يقود مفاوضات لضم بغداد بونجاح للأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - قالت قناة الهداف TV الجزائرية، إن هناك جلسة مفاوضات تمت بين إدارة النادي الأهلي لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح للقلعة الحمراء.

وأوضحت أن جلسة المفاوضات بين إدارة الأهلي وبغداد تتم بأحد الفنادق بالقاهرة وبحضور محمود الخطيب ومحمد رمضان وهاني رمزي من أجل إنهاء الصفقة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم وجناح خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه في الانتقالات المقبلة تلبية لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. 

وفجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الأهلي باب المفاوضات لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه بشأن  الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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