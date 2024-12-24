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خليجي 26، تعادل مثير بين قطر وعمان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تعادل مثير بين قطر وعمان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

خليجي 26، تعادل مثير بين قطر وعمان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - خليجي 26، انتهى الشوط الأول من مباراة قطر وعمان بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد جابر مبارك الحمد الصباح  في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

 

وسجل المعز علي، لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2، ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.

 

وتعادل لعمان من ركلة جزاء اللاعب عصام الصبحي بعدها بالدقيقة 20.

 

تشكيل قطر أمام عمان 

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تشكيل عمان أمام قطر 

 

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتوافد الجماهير العمانية على ملعب ستاد الجابر.

وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا المنتخبين، حيث يسعيان جاهدين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا.

وتعادل منتخب عمان أمام الكويت بينما تعادل منتخب قطر أمام الإمارات بنفس النتيجة 1-1.

ويسعى منتخب عمان بقيادة مدربه إلى تقديم أداء قوي والتفوق على نظيره القطري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.

من جانبه، يأمل منتخب قطر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز فرص تأهله إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر غدًا  الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام  الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الرياضية لمباراة قطر وعمان 

وسيتم نقل المباراة مباشرة، ومن بينها قنوات الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26

ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الكويت: نقطة.

2- عمان: نقطة.

3- الإمارات: نقطة.

4- قطر: نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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