الرياضة - 05:16 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 5 جرامات بـ 21650 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - انخفض سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة بمصر تزامناً مع تراجع سعر الذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب BTC وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 4330 جنيها، بما يعادل نحو 85.08 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 10825 جنيها، بما يعادل نحو 212.71 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات اليوم الثلاثاء بقيمة 21650 جنيها، بما يعادل نحو 425.42 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الثلاثاء بقيمة 43300 جنيها، بما يعادل نحو 850.85 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما اليوم الثلاثاء بقيمة 86600 جنيها، بما يعادل نحو 1701.70 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 134663 جنيها، بما يعادل نحو 2646.14 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الثلاثاء بقيمة 216500 جنيها، بما يعادل نحو 4254.25 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 433000 جنيها، بما يعادل نحو 8508.50 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 500 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 2165000 جنيها، بما يعادل نحو 42542.49 دولار.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4280 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3745 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3210 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29960 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2613 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.