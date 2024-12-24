الرياضة - 05:16 - مصطفى بكري: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء أسعد كل أهالي أرض الفيروز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا: "قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، قرار أسعد كل أبناء سيناء، هؤلاء الأبطال الذين كانت لهم أدوارهم الوطنية والنضالية، التي سطرها التاريخ بأحرف من نور".

وتابع: "سيناء غالية على كل أبناء الوطن، وعلى السيد الرئيس، الذي وضع سيناء وأمنها واستقرارها وتنميتها على رأس أولوياته منذ توليه منصبه، التحية لقرار السيد الرئيس، والتهنئة لأهلنا أبناء سيناء".