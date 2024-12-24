الرياضة - 04:56 - سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 يقترب من هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - الدولار.. ينخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان حوالي 4 قروش عن مستوى 52 جنيها، حيث سجل سعر البيع في البنك اليوم الثلاثاء نحو 51.96 جنيه، وهو الأعلي حتى الآن.

وكشف الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان عن توقف سعر شراء الدولار في البنك عند 50.86 جنيه، كما وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية اليوم عند 50.84 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وتوقف سعر الدولار بنهاية التعاملات في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، أما عن سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات جاء قرب 50.95 جنيه في الشراء، 51.05 جنيه في البيع».

بنك التعمير والإسكان

بنك التعمير والإسكان أشار إلى أن الدينار الكويتي سجل في فروعه اليوم نحو 168.70 جنيه في البيع و159.97 جنيه في الشراء، وسعر الريال السعودي عند 13.84 جنيه في البيع و13.51 جنيه في الشراء.

ونوه البنك أيضاً إلى أن سعر الدرهم الإماراتي سجل بنهاية تعاملات اليوم نحو 13.83 جنيه في الشراء و14.15 جنيه في البيع.

الدولار

- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، زاد 10 قروش ليسجل 51.13 جنيه في الشراء و51.22 جنيه في البيع.

الدولار في بنك القاهرة

- سعر الدولار في بنك القاهرة، انخفض 16 قرشا، ليصل إلى 50.85 جنيه في الشراء و50.95 جنيه في البيع.

الدولار في بنك

- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، زيادة 15 قرشا ليصل إلى 51.12 جنيه في الشراء و51.22 جنيه للبيع.

الدولار في بنك قطر

- سعر الدولار في QNB مصر، عند 50.86 جنيه في الشراء و50.96 جنيه في البيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 50.84 جنيه في الشراء و50.94 جنيه في البيع.

- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، حوالي 51.11 جنيه في الشراء و51.21 جنيه في البيع.

الدولار ينخفض 16 قرشا في البنك الأهلي ويسجل 50.95 جنيه

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