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الرياضة - 04:41 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف آخر صور الأقمار الصناعية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:41 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف آخر صور الأقمار الصناعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف آخر صور الأقمار الصناعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - صور الأقمار الصناعية.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن، وفق خرائط الأقمار الصناعية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية على غرب البلاد أدت إلى إثارة الرمال والأتربة هناك وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية.

كما تظل الأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا وشديدة البرودة ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس مع نشاط الرياح.

صور الأقمار الصناعية

ونصحت هيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في المساء والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وأشارت «الأرصاد» إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

صور الأقمار الصناعية

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية، على غرب البحر المتوسط (اسكندرية - مطروح) ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5-3.5)م.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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