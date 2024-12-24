الرياضة - 04:41 - سعر الدولار الآن في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات من هنا.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 51.00 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في قطر الوطني

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.