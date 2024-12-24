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تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

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تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

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تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوم 18 يناير المقبل موعدا لمباراة الأهلي مع أورلاندو بايرتس في إطار منافسات دور لمجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كما تم تعيين طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم باباكار سار لإدارة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس التي ستقام في القاهرة.

انتقالات الصيف الأخيرة

ومن ناحية أخرى طلب عمر الساعي لاعب الأهلي من مسئولي ناديه تحديد مصيره بسبب رغبته في الخروج معارا في الميركاتو الشتوي القادم في يناير في ظل استمرار خروجه من الحسابات الفنية ومع عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي في انتقالات الصيف الأخيرة. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيقوم بتعديل مركز أكرم توفيق لاعب الفريق وإعادته إلى الجبهة اليمنى في مباراة المصري الخميس القادم بدلا من الوجود في خط الوسط. 

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر جهود عمر كمال عبد الواحد في مباراة المصري الخميس القادم بلغ غيابه أمس الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب عدم جاهزيته الفنية والطبية. 

قال مصدر داخل الأهلي أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق سيستمر في قيادة دفاع الفريق في مباراة المصري الخميس القادم على أن يتواجد بجواره رامي ربيعة فى الخط الخلفي وذلك بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

وطلب محمود كهربا لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

ثلاثة عروض لـ كهربا

وعلمت كلمتك أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض تصل بشكل رسمي قريبا إلى الأهلي من أندية ليبية وقطرية وعراقية. 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز. 

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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