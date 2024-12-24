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الرياضة - 04:21 - الخميس المقبل.. جامعة المنصورة تفتتح أكبر مركز لزراعة الكبد في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:21 - الخميس المقبل.. جامعة المنصورة تفتتح أكبر مركز لزراعة الكبد في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - الخميس المقبل.. جامعة المنصورة تفتتح أكبر مركز لزراعة الكبد في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - تستعد جامعة المنصورة لافتتاح أول مركز للكبد في الشرق الأوسط، والذي يأتي كطفرة كبيرة في مجال الكبد والجهاز الهضمي بشكل عام، ويساهم في التخلص من قوائم الانتظار الخاصة بالأمراض المتعلقة بالكبد في مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أنه الافتتاح الرسمي لمشروع مركز زراعة الكبد سيكون بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر مبنى مركز زراعة الكبد في جامعة المنصورة.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أنه تم إنشاء مركز الكبد وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الكبد، الذين تتطلب حالتهم إجراء جراحات زراعة الكبد، من أجل إنقاذ حياتهم والتخفيف عن تعبهم، خاصة أن تلك الجراحة تتطلب تكاليف باهظة في المستشفيات الخاصة.

وأضاف الدكتور شريف خاطر، أنه تم تنفيذ المركز بتكلفة تصل لمليار و200 مليون جنيه، وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وتم توفير ما يقرب من 70 إلى 75 سريرا داخل المركز، على مساحة 650 مترا، وتم توفير طاقم طبي كبير وشامل للعناية بالمرضى.

وجاء المركز من أجل رفع عدد العمليات المتخصصة لزراعة الكبد لـ4 و5 حالات في الأسبوع بدلا من 2 عملية فقط، وهو ما يساهم في الانتهاء بشكل كامل من قوائم الانتظار الخاصة بالمواطنين مرضى الكبد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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