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متفوقا على ليفربول، آرسنال يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 2024 - أخبار كلمتك

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متفوقا على ليفربول، آرسنال يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 2024 - أخبار كلمتك

متفوقا على ليفربول، آرسنال يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - واصل فريق آرسنال نتائجه اللافتة خارج ملعبه خلال الموسم الحالي ليحقق إحصائيات قياسية لم يسبق لأي ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز أن سجلها.

رقم آرسنال التاريخي غير المسبوق 

وفاز آرسنال في الجولة 17 من البريميرليج خارج أرضه بنتيجة (5 /1) على كريستال بالاس ليحقق الفوز بخمسة أهداف أو أكثر للمباراة السادسة في العام 2024، وهو رقم لم يسبق لأي ناد إنجليزي تحقيقه على مر التاريخ.

ووفقا لتقارير إحصائية، وقبل "البوكسينج داي" (boxing day)، (جولة نهاية رأس السنة في الدوري الإنجليزي)، تمكن آرسنال من تشديد الملاحقة على المتصدر ليفربول في صدارة الدوري، عندما اكتسح شباك ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (5 / 1) في ملعب كريستال بالاس بفضل ثنائية جابرييل جيسوس بالإضافة إلى أهداف كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي وديكلان رايس.

آرسنال يفوز بفارق 5 أهداف أو أكثر في 2024

وقبل تلك الخماسية، فاز فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 5 مرات خارج ملعبه "استاد الإمارات" في لندن، بنتيجة سجل فيها 5 أهداف أو أكثر بكل المسابقات في إنجاز لم يسبق تحقيقه في الكرة الإنجليزية في عام واحد.

وخلال الأشهر الأخيرة فاز آرسنال على وست هام (6 ـ 0) ثم (5 ـ 2) وعلى بيرنلي (5 /0) ثم شيفيلد يونايتد (6 /0) في البريميرلج وعلى سبورتنج لشبونة (5 ـ 1) في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب آرسنال في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي 

ويحتل آرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، أما في دوري أبطال أوروبا فقد حقق رفاق بوكايو ساكا 4 انتصارات وتعادلا واحدا، وانهزموا في مباراة واحدة ليجمعوا 13 نقطة حتى الآن.

ويملك آرسنال رصيدا لافتا في عدد الأهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي إذ سجل لاعبوه 34 هدفا في 17 مباراة، نصفها خارج ملعبهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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