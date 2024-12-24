الرياضة - 01:31 - التعليم تنفي تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.. نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة بشأن تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية من الطلاب.

تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من طلاب المرحلة الابتدائية في نهاية شهر ديسمبر الجاري، لحفظها بالمدرسة لتجميع الدرجات.

رصد درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض التعليميات برصد درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب أول بأول، وتسجيلها في كشكول الطلاب ودفتر المعلم.

تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية من الطلاب

هذا وقد تداول بعض النشطاء على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من الطلاب، للاحتفاظ بها في المدرسة، لتجميع درجات الطلاب.

إلغاء التقييمات الأسبوعية

وفي وقت سابق، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية للترم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كافة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالفصل الدراسي الثاني غير صحيحة، ولم يتم صدور أي قرارات في هذا الشأن، موضحة أن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

الاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.