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الرياضة - 01:31 - قبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - قبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - قبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - المركزي المصري.. سحب البنك المركزي في آخر عطاء للسوق المفتوحة قبل أن يعقد لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة الخميس المقبل، 1.219 تريليون جنيه، فائض سيولة من 27 بنكا عامل بالقطاع المصرفي في مصر.

فائض السيولة الذي سحبه البنك المركزي المصري اليوم، يأتي في إطار الودائع المربوطة بمعدل فائدة ثابت عند 27.75% بالمركزي، لمدة أسبوع.

تعد عطاءات السوق المفتوحة أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للضغط على معدلات التضخم في البلاد.

الاجتماع المرتقب من لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري بنهاية الأسبوع الجاري، يعد آخر اجتماعات البنك في 2024، ويحل وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% - 28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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