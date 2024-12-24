الرياضة - 01:31 - تحديث لحظي لـ عيار 21 في مصر.. سعر الذهب ‏بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-12-2024‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - سعر الذهب اليوم .. حالة من الاستقرار سيطرت على سعر المعدن الأصفر بمختلف أعيرته في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2024، في محلات الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 30000 جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2610.99 دولار للبيع، و2610.72 دولار للشراء.