الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - تحديث لحظي لـ عيار 21 في مصر.. سعر الذهب ‏بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-12-2024‏ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - تحديث لحظي لـ عيار 21 في مصر.. سعر الذهب ‏بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-12-2024‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - تحديث لحظي لـ عيار 21 في مصر.. سعر الذهب ‏بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-12-2024‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - سعر الذهب اليوم .. حالة من الاستقرار سيطرت على سعر المعدن الأصفر بمختلف أعيرته في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2024، في محلات الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 30000 جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في مصر الآن في منتصف التعاملات نحو 2610.99 دولار للبيع، و2610.72 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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