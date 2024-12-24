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إقالة جاريدو من تدريب بيرسبوليس الإيراني لسوء النتائج - أخبار كلمتك

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إقالة جاريدو من تدريب بيرسبوليس الإيراني لسوء النتائج - أخبار كلمتك

إقالة جاريدو من تدريب بيرسبوليس الإيراني لسوء النتائج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني، إنهاء تعاقده مع مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي تركت الفريق في المركز الرابع بالدوري الإيراني.

نتائج مخيبة لفريق بيرسبوليس مع جاريدو 

وتلقى بيرسبوليس 3 هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري المحلي، ما أدى لتأخره بفارق 5 نقاط عن تراكتور (المتصدر) بعد 13 جولة من الموسم الحالي، ومن المقرر أن يتولى كريم باقري وسيد جلال حسيني تدريب الفريق بشكل مؤقت.

مسيرة جاريدو مع بيرسبوليس 

وتم تعيين جاريدو مدربا لفريق بيرسبوليس في يونيو الماضي بعقد مدته سنتان، وسبق له تدريب أندية فياريال وريال بيتيس الإسبانيين، كلوب بروج البلجيكي والعين الإماراتي، إضافة إلى تجربة طويلة في تدريب أندية شمال أفريقيا.

 

وحل جاريدو مكان أوزمار لوس، الذي غادر الفريق قبل 6 أشهر بعد تحقيق لقب الدوري لينضم إلى نادي بوريرام يونايتد في الدوري التايلاندي، إلا أن حملة بيرسبوليس للدفاع عن لقبه تعثرت، وانتهت فترة المدرب الإسباني بعد الخسارة 1 / 3 أمام ميس رفسنجان أول أمس الأحد.

وقاد جاريدو (55 عامًا) بيرسبوليس للمركز السادس في ترتيب منطقة الشرق بمرحلة الدوري ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم برصيد 6 نقاط، حيث يتفوق الفريق الإيراني بفارق نقطتين على باختاكور الأوزبكي، صاحب المركز التاسع في سباق التأهل لدور الـ16 بالمسابقة القارية.

بيرسبوليس يواجه الهلال السعودي 

ومن المقرر أن يخوض بيرسبوليس مباراته المقبلة في البطولة أمام الهلال السعودي، الذي ضمن تأهله بالفعل إلى الدور التالي، في 4 فبراير المقبل، قبل أن يواجه النصر السعودي في يوم 17 من الشهر نفسه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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