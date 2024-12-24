الرياضة - 12:36 - الزمالك ضد طلائع الجيش.. جروس يبحث عن الفوز الأول في الولاية الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - يحل فريق الزمالك ضيفًا على فريق طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي يحتضنها ستاد الكلية الحربية.

ويبحث المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن الفوز الأول مع الأبيض في ولايته الثانية مع الفريق، بعد تعادله في المباراة الماضية مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

واختتم الزمالك مرانه أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري، بخوض تقسيمة فنية قوية.

وقام الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية وتصحيح الأخطاء، استعداداً للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طلائع الجيش اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو.