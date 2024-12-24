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كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل - أخبار كلمتك

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كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل - أخبار كلمتك

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - طلب محمود كهربا لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي، وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

وعلمت كلمتك أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض تصل بشكل رسمي قريبا الى الأهلي من أندية ليبية وقطرية وعراقية. 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

 

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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